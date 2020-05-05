YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da 4 ilçeye yeni kaymakam atandı

Afyonkarahisar’da 4 ilçeye yeni kaymakam atandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.05.2020 14:57 | Son Güncelleme

Yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Feyzullah Dereci’nin atama kararı çıkarken, 4 ilçe de yeni kaymakam atandı.Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Feyzullah Dereci atanırken 4 ilçeye de yeni kaymakam atandı.

Afyonkarahisar’da 4 ilçeye yeni kaymakam atandı

Yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Feyzullah Dereci’nin atama kararı çıkarken, 4 ilçe de yeni kaymakam atandı.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Feyzullah Dereci atanırken 4 ilçeye de yeni kaymakam atandı. Buna göre İhsaniye Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Semih Doğanoğlu atanırken, İscehisar Kaymakamlığına Tokat Valiliği Kaymakam Adayı Uğur Kapak, Sinanpaşa Kaymakamlığına Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Kübra Demirer ve Bayat Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Tekeş atandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:30

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Çıçek Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Çavuşoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Afyonkarahisar'da mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı

Afyonkarahisar'da mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.