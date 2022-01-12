Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheliye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerinde durdurduğu bir tırın dorsesinde 4 milyon 400 bin boş makaron ele geçirdi.
Polis ekipleri, araçtaki B.K. ile S.K. hakkında adli işlem yaptı.
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