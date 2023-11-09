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Afyonkarahisar'da "5. Hayatımız Maden Çalıştayı" başladı

09.11.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çevreyi, tabiatı korumanın, sadece çevre örgütlerinin veya çevrecilerin sorumluluğunda olmadığını belirterek, "Çevremize zarar vermememiz ve Sıfır Atık Projesi'ni madencilikte de mermercilikte de hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."dedi.

Karacabey, Afyonkarahisar'daki bir otelde başlayan "5. Hayatımız Maden Çalıştayı"nda, madenlerin hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

Madenlerin çıkarıldığı birçok alanın da ormanlar olduğunun görüldüğünü aktaran Karacabey, şöyle konuştu:

"Ormanlar, hayatımızın vazgeçilmezi ve nefes alabilmemiz için oksijenin kaynağıdır. Temiz suyun kaynağı ve çevrenin olmazsa olmazı ormanlarımızı da madenciliğimizin öneminin yanında kıyaslamak bile doğru değildir. Çünkü birbirlerinin alternatifi de değil. Türkiye ortalamasında dikilen fidanlar, 120 yıl sonra bir orman alanına dönüşebiliyor. Aslında madencilikle ormanlar, birbirinin kesinlikle hasmı değil. Ormancılık ile madencilik, bir arada yürütülebilir, birbirine zarar vermeden ve olumsuz yönde etkilemeden sürdürülebilir. Bunu hep birlikte kamuoyuna ve topluma doğru anlatılması konusunda önemli bir sorumluluğumuz olduğu kanaatindeyim."

"MERMER OCAKLARINDAKİ ATIKLARIN ORTALAMASI YÜZDE 95'TİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'nin madencilikte de şiar edinilmesi gerektiğini ifade eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Mermer ocaklarındaki atıkların ortalaması yüzde 95'tir. Yüzde 5 verimle çalışılır hep. Bu mermer atıklarını bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Toplumun zaman zaman bizim üzerimizdeki haklı baskısını da kaldırmamız gerekiyor. Çevreyi, tabiatı korumak, sadece çevre örgütlerinin veya çevrecilerin sorumluluğu olan bir konu değil. Çevremize zarar vermememiz ve Sıfır Atık Projesi'ni madencilikte de mermercilikte de hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Türkiye'nin ekonomik büyümesini devam ettirdiğini belirterek, 2021, 2022 ve 2023'teki ihracat rakamlarını paylaştı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ise 12. Kalkınma Planı'ndaki hedef ve politikalara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, maden üretiminin artırılması noktasında da kurum ve paydaşlarla çalıştıklarını söyledi.

Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarla devam etti.

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