Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davaya devam edildi

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık servis sürücüsü Adalettin Ş, tutuksuz sanıklardan dönemin İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut K, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ş, aynı birimde görevli memur Coşkun Ö, o dönem çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü Gülşen Ö. ile firma sahibi İsmail D'nin avukatı katıldı.

Sanıklarından Turgut K, ihaleyi alan firma sahibi ve servisi yapan şoförleri tanımadığını iddia etti.

İhale işini Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ş. ile Coşkun Ö'nün yaptığını ileri süren Turgut K, "Onlar bizim de çocuklarımızdı. Kaza öncesi bölgedeki okul kapandığından dolayı ben velilere çocukların Bayat ilçesindeki Bayat Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirilmesi önerisinde bulundum ancak onlar reddetti. Bu yüzden bölgede taşımalı eğitim yapıldı. Kazada ihmalim ve kusurum yoktur." diye konuştu.

Sanıklardan Mehmet Ş. ise İscehisar Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 11 okul ve 58 hat için taşıma ihalesi yaptıklarını ancak kazanın meydana geldiği Çatağıl bölgesinin ihalesine kimsenin girmediğini savundu.

Bunun üzerine İsmail D. ile görüştüklerini ve doğrudan temin yoluyla kendisine ihaleyi verdiklerini anımsatan Mehmet Ş, "Aracın yeterli olup olmadığı konusunda ihale sonrası denetim yapıldı. Ancak ihale verilen araç dışında başka bir aracın kullanıldığı yönünde bize okuldan herhangi bir bilgi verilmedi. Yani başka bir aracın kullandığı yönünde herhangi bir prosedür uygulanmadı. Kaza yapan aracın bizde onayı yoktur. Bizim sistemimizde servis onayı almamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Gülşen Ö. de kendisine ihale sonrası araç plakası ve şoförü ile ilgili elektronik ve fiziki ortamda bilgi gelmediğini öne sürdü.

Okula 3 aracın servis yaptığını anlatan Gülşen Ö, "Kazanın ardından morgdan çıktıktan sonra Coşkun Ö, beni telefonla aradı ve 'bizdeki evrakları imha ettim, sen de imha et' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Ancak sonrasında jandarmaya bendeki, yani kaza yapan servis aracının puantajını tuttuğum belgeleri teslim ettim. Evrakları gizleme yoluna gitmedim. Servis aracında emniyet kemeri olup olmadığına dikkat etmedim. Kazaya karışan araç plakası ihalede yer almamasına rağmen benim tarafımdan doldurulan puantajlarda vardı." ifadesini kullandı.

Söz alan Coşkun Ö, "Evrakları yok et" dediği iddiasını reddetti.

Kendisinin Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğunu, ne görev verilirse onu yaptığını belirten Coşkun Ö, "Ben 'evraklar hatalıysa düzeltin' dedim, 'imha edin' demedim. Ben karar merci değilim. Bana gelen şifahen şikayetleri de üstlerime ilettim." dedi.

Duruşma, 30 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

OLAY

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmişti. Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Nur Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Adalettin Ş. ile araç sahibi İsmail D. tutuklanmıştı.

Önceki duruşmalarda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan firma sahibi İsmail D'nin tahliyesine, sürücü Adalettin Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

