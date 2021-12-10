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Afyonkarahisar'da 5 yıl önce su kuyusunda 2 cesedin bulunmasına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı

10.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 5 yıl önce su kuyusunda 2 cesedin bulunmasına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 yıl önce su kuyusunda 2 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, azmettirici olduğu öne sürülen bir zanlı daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık 2016'da Şuhut'un Yarışlı köyünde işlenen cinayetle ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında cinayetin ikinci azmettiricisinin M.A. olduğu belirlendi.

Ekipler, 7 Aralık'ta şüpheli M.A'yı adresinde yakaladı. Evde yapılan aramada, kuru sıkı tabanca, senet defteri, laptop, dijital materyaller ile cinayetin işlendiği tarih ve öncesinde kullanılan telefon, 2 harddisk ve 2 flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

3 Aralık 2016'da Şuhut ilçesine kayıp başvurusunda bulunulan S.Y. ile H.Ç'nin cesetleri, Yarışlı köyü Kocansu mevkisindeki su kuyusu içerisinde bulunmuştu.

Polis ekipleri, yaptığı araştırmada F.Ç, A.T, Ş.G. ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen C.A'yı gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ç, A.T. ve Ş.G, "tasarlayarak kasten öldürme", C.A, ise "azmettirmek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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