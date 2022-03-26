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Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

26.03.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptı tespit edilen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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polis Afyonkarahisar

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