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Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi

22.03.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı belde ve köylerde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada yasa dışı yollarla kaçak sigara temin eden şüphelilerin A.T. ile M.T olduğu belirlendi.

Dedektör köpek ile şüphelilerin kentteki adresleri ile araçlarındaki aramalarda, 8 bin 692 paket kaçak sigara, 44 paket kaçak çay, 3 paket kaçak kahve ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.T ile M.T'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

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