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Afyonkarahisar'da 8 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 8 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 8 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında ise adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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