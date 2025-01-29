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Afyonkarahisar'da annesini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı

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29.01.2025 12:55
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Afyonkarahisar'da bir kadının pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili oğlu ve arkadaşı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Yaralanan Sevgi E. (41) evde hareketsiz halde bulundu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden motosikletle kaçan kadının oğlu H.H.B. (19) ile arkadaşı O.K. yakalandı.

H.H.B'nin babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesini öldürdüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
kavga pompalı tüfek emniyet

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