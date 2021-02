Afyonkarahisar’da apart, otel ve iş yerlerine yönelik denetim

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla aralarında kamu kurumları, emniyet ve zabıta mensuplarının bulunduğu ekipler, Erenler bölgesindeki apart, pansiyon ve işletmelere yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, SGK ve maliye ekiplerinin yer aldığı denetimlerde Erenler mahallesinde yer alan apart, oteller, pansiyonlar, marketler ve işyerleri denetlendi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Taner Çelik, kamu kurumları işbirliği Erenler Bölgesi’nde yapılan denetimleri hızlandırdıklarını söyledi. Erenler Bölgesi’nin başlı başına apart otellerin pansiyonların bulunduğu her türlü yiyecek içeceğin satışının yapıldığı bir bölge olduğunu söyleyen Taner Çelik şunları söyledi:

“Pandemi dolayısıyla pek çok yer kapalı ancak bazı iş kolları da burada çalışmalarını sürdürüyor. Ruhsatlandırma konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini herkesin bilmesini istiyoruz. Ruhsat denetimlerimizin yanı sıra yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi de amaçlıyoruz. Şehrimizin Erenler Bölgesinin kötü anılmasını istemiyoruz. Esnafımıza ve bacasız fabrika olan öğrencilerimize her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Bu konuda tüm kamu kuruluşlarla beraber hareket ediyoruz. İşbirliği halindeyiz.”