MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Şırdancı Mehmet' karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen ‘Şırdancı Mehmet'in hakimiyetinde araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

'Şırdancı Mehmet' karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı
Çiğdem Sevinç

Sosyal medya fenomeni ‘Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

Şırdancı Mehmet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı 1

ACİL AMELİYATA ALINDI

Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Şırdancı Mehmet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aylardır tedavi görüyordu! Son hali ortaya çıktıAylardır tedavi görüyordu! Son hali ortaya çıktı
Göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorum yağdı Göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorum yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza yaya Şırdancı Mehmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.