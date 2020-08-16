YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da "arabada sinema" keyfi

Afyonkarahisar'da "arabada sinema" keyfi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.08.2020 23:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da "arabada sinema" keyfi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için ikinci "açık hava sineması" etkinliği düzenledi.

Motorkros Alanına düzenlenen "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" isimli filme vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara su, gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Filmi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de eşi Sevim Zeybek ile izledi.

Etkinliğe ilgi gösteren Afyonkarahisarlılar'a teşekkür eden Zeybek, kültürel etkinliklerin bundan sonra da artarak devam edeceğini kaydetti.

Zor günlerden geçildiğini aktaran Zeybek, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde Afyonkarahisar'da hemşehrilerimizin hoşça vakit geçirmesi konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süre evde kaldık. Yeni normal hayatın başlamasıyla bizler de adım adım bu hayata vatandaşlarımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Sizlerden tek isteğimiz salgın dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen. Burada olduğu gibi sosyal mesafeyi tüm yaşantımızda uygulamamız gerekir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:57
Yatsı
21:22

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Karakurt Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Sena Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.