Afyonkarahisar’da araçtan atılan izmaritin yangına neden olduğu iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol kenarından geçen bir araçtan atıldığı iddia edilen izmaritten çıkan yangında bir firmaya ait yaklaşık 10 ton odun zarar gördü.

İddiaya göre, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Yangın rüzgarın etkisiyle Yeni Zahire Pazarı Oduncular Sitesi'ndeki bir işletmeye ait boş arazide bekletilen sarı çam odunlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İşletme sahibi Hüseyin Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 10 ton sarı çam odununun zarar gördüğünü söyledi.

Geçimini odun satarak temin ettiğini dile getiren Taşpınar, "Bir araçta sigara içen kişi, izmaritini yol kenarına atmış. O da kuru otları tutuşturunca bizim odunlara kadar büyümüş yangın. O da bilerek yapmamıştır ancak yolda giderken biraz daha dikkat edilmeli." dedi.

