Afyonkarahisar'da aranan hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürüttükleri çalışmada, "sahte banka veya kredi kartı kullanmak" suçundan aranan hükümlü C.A'yı yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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