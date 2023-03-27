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Afyonkarahisar'da "bahçeye giren tavuk" yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

27.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deresinek köyünde M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra (bir tür eğri budama bıçağı) da kullanarak birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi'nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Afyonkarahisar kavga tavuk

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