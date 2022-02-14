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Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı

14.02.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı, 470 saatlik kamera kaydı incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacer Evlice'nin (58) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı, farklı delillerin ortaya çıkması sonucunda genişletti.

Bölgedeki güvenlik kameralarına ait 470 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cinayet şüphelilerinin F.A. (31), E.K. (30) ile M.Ç. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinde Hatice Evlice'yi öldürdüklerini itiraf etti.

Cinayet zanlısı F.A, ifadesinde, Hatice Evlice'nin evine "su isteme" bahanesiyle girdiğini, kadının boğazını maket bıçağıyla keserek öldürdüğünü ve evdeki 15 bin lira ile çeyrek altını çaldığını anlattı.

Zanlılardan E.K. de ifadesinde, F.A'ya gözcülük yaptığını, M.Ç. ise planlama aşamasında birlikte olduğunu itiraf etti.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmek" suçundan İscehisar Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Bayat ilçesinde köftecilik yapan A.E. (35), 25 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'nin boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulunmuştu.

Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E. tutuklanmıştı.

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