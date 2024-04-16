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Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

AA AA
16.04.2024 10:05
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.D, T.K, Y.A ile C.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki evinde çarşafla ağzı kapatılarak darbedilen H.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheliler M.D, T.K, Y.A. ve C.Y, Uşak'ta yakalanmıştı.

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Uşak Afyonkarahisar Emirdağ ölüm

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