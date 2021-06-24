Afyonkarahisar'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kaçan sürücü tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kaçan ve daha sonra teslim olan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Haziran'da Murat Tokat (38) idaresindeki 03 DV 117 plakalı otomobil ile Berka S. (19) idaresindeki 03 BS 176 plakalı otomobil, Hasan Karağaç Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tokat, Afyonkarahisar'da kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü Berka S. ise kaza yerinden kaçarken, onun yerine kazayı gerçekleştirdiğini beyan eden Hüseyin Enis S. (25) tutanağa imza attı.

Polis ekiplerince, yapılan araştırmada kazayı Berka S'nin yaptığı belirlendi.

Şüpheli Berka S, adliyeye giderek teslim oldu.

İfadesinde kazanın, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana geldiğini itiraf eden Berka S. korktuğu için ifade vermeye gelmediğini belirtti.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

