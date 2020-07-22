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Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı bildirildi.

Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Haydarlı beldesi Ocaklı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarında gözlenen artış dolayısıyla ek tedbirler alındı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar, öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar gibi belirli istisnalar dışında geçici olarak sınırlandırıldı.

Mahallede bulunan kahvehaneler, kıraathaneler, köy odaları ile berberler ve kuaförlerin faaliyetleri de geçici bir süreliğine durduruldu. Park ve bahçelerde oturmak, yürüyüş yapmak, mahallede piknik yapmak da geçici bir süreliğine yasaklandı.

Mahalle sakinlerinin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istenen paylaşımda, temel ihtiyaçlar için her aileden bir kişinin dışarı çıkabileceği kaydedildi.

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