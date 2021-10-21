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Afyonkarahisar'da bir öğretmen okul bahçesinde darbedildi

21.10.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir öğretmen okul bahçesinde darbedildi

Afyonkarahisar'da bir öğretmen okul bahçesinde darbedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir öğretmen, öğrenci velisi tarafından darbedildi.

İddiaya göre, B.D. ve eşi G.D, Atatürk İlkokulu bahçesinde, çocuklarının sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı (56) ile bir araya geldi.

B.D, Hasırcı'yı G.D. ile konuştuğu sırada darbetmeye başladı. Okulun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle B.D, bahçeden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baygınlık geçiren Hasırcı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi ayakta yapılan Hasırcı, AA muhabirine, B.D'nin eşi G.D. ile konuştuğu sırada kendisine yumruk atmaya başladığını söyledi.

Güvenlik görevlilerinin B.D'ye müdahale ettiğini belirten Hasırcı, "Banka giderek oturdum ve 112 Acil Servisi aradım. Ondan sonra bilincim kayboldu. Gerisini hatırlamıyorum. Sonra ambulans gelmiş, müdahale ettiler ve kendime geldim. Üzgünüm ve çok korktum. Bu sadece benim sorunum değil, bütün eğitimcilerin sorunu. Sınıf WhatsApp grubu vardı. Öğrenci velisini gruptan çıkardık. B.D. de ona sinirlenmiş." dedi.

Hasırcı, kendisini darbeden B.D'den şikayetçi olduğunu ve hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek ifade vereceğini dile getirdi.

Olayın ardından polis ekiplerince karakola götürülen B.D'nin ifadesine başvuruldu.

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