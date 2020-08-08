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Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kılıçkaya köyünde yaşayan Ömer B. (29), evine gittiği Özlem T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ömer B, Özlem T'yi darbetti.

Durumu öğrenen Şenol K, köyün girişinde karşılaştığı Ömer B'ye tabancayla ateş açtı.

Ömer B. olay yerinde yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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