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Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatın yük asansörünün altında kalan işçi öldü

26.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatın yük asansörünün altında kalan işçi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sahipata Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan M.D'nin (17) üzerine henüz bilinmeyen nedenle 5'inci kattan yük asansörü düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen M.D'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, inşaattaki olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

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polis Afyonkarahisar

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