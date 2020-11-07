Afyonkarahisar'da çam ağaçları arasındaki "hazan" güzelliği büyülüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde çamların arasındaki kestane ağaçları, sonbaharda sararan yapraklarıyla görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Kestanelik mevkisi ile oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Hisarlık Tepesi etekleri, hazan mevsiminde sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Erkmen Tabiat Parkı'nda çam ağaçları arasında kalan kestane, meşe, kavak ve söğüt ağaçları, göz alıcı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu. Erkmen Baraj Göleti çevresi de çoğunlukla kestane ağaçlarının oluşturduğu yeşil, sarı ve kızıla çalan renkleriyle dikkati çekiyor.

Doğa yürüyüşü tutkunları ve fotoğraf meraklıları, bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

