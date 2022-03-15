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Afyonkarahisar'da ceset parçaları bulunmasına ilişkin 6 zanlı yakalandı

15.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DNA testinde cesedin, kayıp başvurusu yapılan kişiye ait olduğu tespit edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, daha önce kayıp olduğu bildirilen Osman Gönk'ün oğlu ile gömülü bulunan kafatası ve kemik parçalarından alınan örnekler, DNA eşleştirmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DNA eşleştirmesinde, kemiklerin, kayıp başvurusunda bulunulan Osman Gönk'e ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli Hilmi Ç'nin (28) Fethibey beldesindeki adresinde arama yaptı.

Aramada bulunan tabanca, 9 mermi ile 3 cep telefonuna el konuldu.

Ekipler, zanlı Hilmi Ç, dayıları İbrahim C. (61) ve Mustafa C. (48) ile Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ve eşi Doğan İ'yi (47) gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Olay

Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde 9 Temmuz 2021'de evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'ün yakınları kendi imkanlarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamamış, aile fertleri 12 Temmuz'da jandarmaya başvurmuştu.

Burhaniye köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.F. (24), 18 Ekim 2021'de mera arazisinde hayvan otlatırken temmuzdan beri kayıp olarak aranan Osman Gönk'e ait nüfus cüzdanı, jandarma ekipleri de yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve etrafında gömülü, insana ait kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.

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