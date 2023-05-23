YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

23.05.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, M.F.D, (28) aracını 2 gün önce Veysel Karani Mahallesi'ndeki esnaf H.A. (41) ile M.A'ya (26) boyanması için teslim etti.

Dün akşam saatlerinde H.K, R.A. ve A.A. ile aracını teslim almak için iş yerine giden M.F.D, aracın zamanında teslim edilmediği ve işçilik ücretinin yüksek olduğu gerekçesiyle H.A. ve M.A'yla tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda H.K. tüfek, kavgayı ayırmaya çalışan A.C.K. (31) de tabancayla yaralandı.

A.C.K, Afyonkarahisar'da özel bir hastaneye kaldırıldı, H.K. ise kendi imkanlarıyla Çay Devlet Hastanesine gitti.

Polis ekipleri, H.A. ile hastanede tedavisi tamamlanan H.K'yi gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Poşetten uyuşturucu haplar ile ruhsatsız tabancalar çıktıPoşetten uyuşturucu haplar ile ruhsatsız tabancalar çıktı
Aydın’da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladıAydın’da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı
Bandırma’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıBandırma’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kavga silahlı kavga

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:33
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:16
Yatsı
21:52

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Begüm eczanesi
Merkez
Inci filiz eczanesi
Merkez
Karaca eczanesi
Emirdag
Pinar eczanesi
Ihsaniye
Sümer eczanesi
Sandikli
Sinanpasa eczanesi
Sinanpasa
Saglik eczanesi
Sultandagi
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.