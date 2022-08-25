YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı

25.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Dere Mahallesi Kireç Ocağı Sokak'ta iki grup henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopalarla kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, 5 kişi silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan 15 kişi, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıAfyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Bolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardıBolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardı
İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulunduİzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Dinar Afyonkarahisar silahlı kavga tabanca tüfek

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
13:05
İkindi
16:46
Akşam
19:44
Yatsı
21:06
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.