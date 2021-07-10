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Afyonkarahisar'da damada "eziyet" geleneği sürüyor

10.07.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandıklı ilçesindeki düğünde, peruk takılan, dudağına ruj sürülen ve kadın kıyafeti giydirilen damada sokak ortasında yemek yaptırılması, renkli görüntüler oluşturdu - Damat Ahmet Bolat: -"Bundan sonra eşime yardımcı olacağım ama eziyeti yapan arkadaşlarıma evlendiklerinde iki katını yapacağım"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, düğünde damada arkadaşları tarafından yapılan "erkek eziyeti" geleneği sürdürülüyor.

Yıllardır süregelen düğün geleneğinde dünyaevine giren damat, arkadaşlarının her isteğini yapmak zorunda kalıyor.

Peruk takılan, dudağına ruj sürülen ve kadın kıyafeti giydirilen damada sokak ortasında yemek yaptırılıyor. Yerleri süpüren ve çay servisi yapan damat arkadaşlarına baklava yediriyor.

Müzik eşliğinde oynayan damadın başında onlarca yumurta kırılıyor. Geleneğin, kadının üstlendiği ev işlerinin zorluğunu oyun ve eğlenceyle anlatma adına yapıldığı belirtiliyor.

- "Atalarımızdan gelen bu geleneği bizde devam ettiriyoruz"

İlçede yapılan düğünde dünyaevine giren Ahmet Bolat'a arkadaşları tarafından sokak ortasında yapılan "eziyeti" gelin de balkondan izledi.

Damadın arkadaşlarından Ahmet Mangal, AA muhabirine, geleneğin renkli görüntülere olanak sağladığını söyledi.

Öncelikle damada yerleri temizlettirdiklerini anlatan Mangal, "Ardından kilim serdiriyoruz. Kilim sermek öyle kolay değil. Sonra istediğimiz bir yemeği pişiriyor. Damada eziyet ediyoruz ki o da gelin kızımızı üzmesin. Atalarımızın bu geleneğini devam ettiriyoruz. Gelin kızımızı üzmeyeceği sözünü alıp, tebrik ederek evine uğurluyoruz." diye konuştu.

Damat Bolat ise eziyet çekmeye razı olduğunu vurgulayarak, "Kimseye bu kadar eziyet yapmadım ama önemli değil arkadaşlarımın kestiği eziyete razıyım. Nasıl olsa onların da bir çoğu bekar, sıra tez zamanda onlara da gelecek. Ben de aynılarını onlara yapacağım. Bu eziyetten sonra eşime, yardımcı olacağım ama eziyeti yapan arkadaşlarıma evlendiklerinde iki katını yapacağım." ifadelerini kullandı.

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