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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

10.03.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt içinde geçmişte faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu S.A.J.A'nın Mecidiye Mahallesi'nde, S.E'nin ise Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E, tutuklandı, serbest bırakılan S.A.J.A. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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polis Erzurum Afyonkarahisar DEAŞ

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