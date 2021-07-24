Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İlhan Demirhan (52) idaresindeki 06 AR 6929 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 60. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Filiz (45), Ruveyda Elif (24), Beyza Nur (22) ve Ahmet Selim (12) Demirhan yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.



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