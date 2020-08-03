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Afyonkarahisar'da doğal "çiçek balı" sağımı heyecanı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da doğal "çiçek balı" sağımı heyecanı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bal arılarının yüksek rakımlı Kocatepe yaylalarında bahar ve yaz aylarında açan geven, kekik, alıç, sığır kuyruğu ve tavşanak gibi pek çok bitki örtüsünden ürettiği doğal balların sağımına başlandı.

Merkeze bağlı Kocatepe beldesinde, Ağustos ayının ilk haftasında sağımına başlanan doğal çiçek balları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden ilgi görüyor.

Afyonkarahisar Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akgöl, AA muhabirine, hasadına başladıkları doğal çiçek balı sağımlarının çok bereketli geçtiğini söyledi. Piyasadaki çiçek balı fiyatlarının da güzel olduğunu dile getiren Akgöl, şöyle konuştu:

"Kocatepe yaylalarında ürettiğimiz çiçek ballarımızdan bu yılki hasadımız başladı. Ballarımız da geven, alıç, kekik gibi pek çok bitkiden elde edildi. Bu hafta da kovanlardaki çıtalardaki ballarımızın sağımını yapıyoruz. Bal veriminden de gayet memnunuz. Sağımdan sonra ürettiğimiz doğal çiçek ballarımızı satışa sunacağız."

Akgöl, üretimini yaptıkları katkısız doğal çiçek ballarını, yoğun sipariş aldıkları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere göndereceklerini vurguladı.

Bal üreticisi Mehmet Altıntaş da yaklaşık 4 aydır Kocatepe eteklerindeki yaylalarda çiçek balı üretimi yaptıklarını ve ilk sağımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek "Bu yıl ki bal verimimiz hava şartlarının iyi olmasından dolayı geçen yıla göre daha güzel. Balımız doğal olduğu için de büyükşehirlerden çok sipariş alıyoruz." dedi.

Bal üreticisi Bayram Dursun da sağımını yaptıkları çiçek ballarının kaliteli ve doğal olduğunu belirterek gelen siparişlere göre satışını yaptıklarını ifade etti.

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