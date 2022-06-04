Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak, tarım arazilerine zarar verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı tarım arazileri zarar gördü.
İlçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Saltık, Sorkun, Yumruca, Kızılca, Ballık, Kusura ve Ekinova köylerinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası hasar tespit çalışması başlattı.
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da ekili arazileri zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.
Saltık köyü çiftçilerinden Turgut Yavuz, arazilerinin durumunun kötü olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz