Afyonkarahisar'da "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafta sonu kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda, İkinci Küçük Sanayi girişinde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibi V.K'ye ilgili trafik kanunu gereğince 6 bin 700 lira para cezası kesti.
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde ise kırmızı renkli otomobilin sanayi girişinde drift yaptığı görülüyor.