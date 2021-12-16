Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 yaşındaki çocuk öldü, aynı aileden 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Melik Dinç (27) idaresindeki 20 ABV 670 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde istinat duvarına ardından refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Cansu (29), Meral (26), Esma Sude (9), Arya Liva (2), Aden Elya (1) ile Ebrar Dinç (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bayat Doktor Mete Tan Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaşındaki Arya Liva Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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