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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

11.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya ile Afyonkarahisar-İzmir kara yollarında şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, 80 gram metamfetamin, ruhsatsız tüfek ve 25 fişek ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki A.G, B.Z. ile M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. ile M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, B.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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polis Afyonkarahisar

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