YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da eski muhtar tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

Afyonkarahisar'da eski muhtar tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.07.2020 23:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da eski muhtar tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eski mahalle muhtarı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Paşa Mahallesi 500. Sokak'taki marketin önünde eski muhtar İbrahim Y. (63) ile kayınbiraderi Murat Oğur (47), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Y, yanındaki taşıma ruhsatlı silahla kayınbiraderine 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Oğur, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Murat Oğur, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri İbrahim Y'yi suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

ikametten altın ve para çalan hırsız yakalandı

ikametten altın ve para çalan hırsız yakalandı

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İnönü’de havuz sezonu başladı

İnönü’de havuz sezonu başladı

Başarılı ameliyatla 10 yıllık ağrılarından kurtuldu

Başarılı ameliyatla 10 yıllık ağrılarından kurtuldu

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Otobüs yayaya çarptı; 1 yaralı

Otobüs yayaya çarptı; 1 yaralı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:32
Öğle
13:08
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:14

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Aktan Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.