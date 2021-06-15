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Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu

15.06.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köy yolunun iki ayrı noktası ile çevredeki tarım arazilerinde deformasyon oluştu.

İlçede dün etkili olan sağanağın ardından Bolvadin-Derekarabağ köyü yolunun iki ayrı noktası ile çevredeki tarım arazilerinde derin yarıklar görüldü.

Bazı tarım arazilerindeki deformasyonların yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve derinliğinin ise 10 ile 80 santimetre arasında olması dikkati çekti.

Yol üzerinde öğle saatlerinde görülen deformasyonlar belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle yaptığı çalışmada kumla kapatıldı. AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri de yoldaki ilk deformasyonun oluştuğu alanda, inceleme ve ölçüm yaptı.

Akşam saatlerinde ise doğal gaz boru hattının geçtiği yolun üzerinde ikinci bir deformasyon oluştu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, belediye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, ikinci kez deformasyon oluşan yolda güvenlik tedbiri aldı. Belediye, ilçe özel idare ve doğal gaz ekipleri yol üzerinde tekrar çalışma yaptı.

Derekarabağ köyü muhtarı Mevlüt Günyaz, AA muhabirine, ilçeyi köylerine bağlayan yolda oluşan iki farklı noktadaki deformasyonların dün etkili olan sağanak sonrası oluştuğunu söyledi.

Yolun alt kısımlarında menfez bulunmadığını aktaran Günyaz, "Dün bölgeye aşırı yağış düştü. Özellikle de Dipevler köyünde sel oluştu. Yolun altından da sular geçemediği için bu yarıklar oluştu." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak ise 3 Şubat 2002'de Çay ilçesinde yaşanan depremlerin ardından da Bolvadin fay hattı üzerinde benzer deformasyonların görüldüğünü belirtti.

Bölgede zamanla yer altı su seviyesinin düşmesiyle alüvyon zeminde oturmalar meydana geldiğini anlatan Özkaymak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu oturmalar diri faylar üzerinde devam eden mikrosismik aktivite ile beraber yıkıcı deprem olmaksızın yüzey deformasyonlarının oluşmasına neden oluyor. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak, toprağın altından sızarak bu deformasyon zonu boyunca 'borulanma' diye tabir ettiğimiz su ile aşındırmaya neden olarak deformasyonun yüzeydeki etkisini artırıyor."

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