Afyonkarahisar’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon’ toplantısı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından, salgın döneminde yürütülen evde sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla ‘Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz’ın başkanlığından yapılan toplantıda, Covid-19 hastalığı ile birlikte devam eden evde sağlık hizmetlerinin genel durumu değerlendirildi. Korkmaz’ın yanı sıra Halk Sağlığı Başkanı Dr. Şükrü Boz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala ile başkan yardımcıları ve Evde Sağlık İl Koordinasyon Hizmetleri sorumlularının katıldığı toplantı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapıldı.



