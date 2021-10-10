Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, soruşturma kapsamında 2017 yılında hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Toprak Mahsulleri Ofisinde bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken ihraç edilen C.K'yi Gazi Mahallesi'nde yakaladı.

ByLock kullandığı belirtilen firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​



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