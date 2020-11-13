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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.11.2020 13:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Terör örgütünün, TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) ve Deniz Harp Okulundan ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

- Olay

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen askeri okullardan ilişiği kesilen B.S, M.E, Ö.F.Ö. ile H.B.D'yi yakalamak için çalışma yapılmıştı. Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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