Afyonkarahisar'da gözüne dikenli tel batan İshak kuşunun tedavisi sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da gözüne dikenli tel battığı için yaralanan en küçük baykuş türlerinden İshak kuşu tedavi ediliyor.

Kentte, vatandaşlar tarafından bulunan İshak Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) geçen yıl sonbahar aylarında getirildi.

Buradaki ilk muayenesinde gözünde dikenli tel batması sonucu enfeksiyon oluştuğu belirlenen kuşa AKÜREM'de ilaç tedavisine başlandı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, İshak kuşuna uzun bir ilaç tedavisi uygulanacağını söyledi.

Geçen yıl geldiği sonbahar aylarından itibaren İshak Kuşu'nun AKÜREM'deki tedavisinin başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Kandır, şöyle konuştu:

"İshak kuşu, baykuşların en küçüğü, böcekçil bir kuş ve gece aktif olan bir kuş türü. Dikenli tel batan gözünün tedavisi devam ediyor. Bu konuda Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden de destek alıyoruz. Tedavi sonucunda gözü daha iyi hale gelir ve doğaya tekrar dönebilir. İyileşme sürecinin sonlanmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Durumu da iyiye doğru gidiyor."

