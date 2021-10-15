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Afyonkarahisar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 155 hafız icazet aldı

15.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 155 hafız icazet aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çeşitli Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 155 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Dörtyol Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet Sayın Camisi'nde düzenlenen törende, insanların Allah'ın kitabını okuması ve anlaması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Allah'ın övdüğü, meleklerin kanatlarını açtığı ve rahmetin bürüdüğü insanlardan olmanın önemine değinen İşliyen, şunları belirtti:

"Rabb'im, ömür boyu bu güzellikleri bize yaşayabilmeyi nasip eylesin. 155 hafızımız burada, önce kendilerini tebrik ediyorum. Cenabıallah, sizleri muhafaza eylesin. Okudukları Kuran-ı Kerim'i anlamaları için de gayret etmeyi nasip etsin. Ahlaklarını Kur'an ahlakı eylesin. Onlar yürüdüğü zaman ahlak, edep, haya, dürüstlük, çalışkanlık, kulluk, insanlı, evlatlık ve güzel komşuluk yürüsün. Güzel bir mümin olarak yürüsünler. Rabb'im onları muvaffak ve muhafaza eylesin. Hafızlarımızı sabırla yetiştiren, kendi evladına verdiği emeklerin fazlasını onlara veren hocalarımızı tebrik ediyorum."

-"Kuran-ı Kerimi hıfz etmek ve öğrenmek çok önemli"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de hafız olan gençlerin, hem aileleri hem de hocaları için de sevap kazandığını aktararak, "Kuran-ı Kerimi hıfzetmek ve öğrenmek çok önemli ama onu kalbimize indirmek ve anlamak da bir o kadar önemli. İnşallah, bundan sonraki çalışmalar da bu yönde olur. Ben, İl Müftülüğümüzü, hocalarımızı ve ailelerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 155 hafız ile anne ve babalarını tebrik etti.

Törende, İl Müftüsü Sinan Kazancı ile bir öğrenci velisi de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından da protokol üyelerince, 155 hafıza belgeleri verildi.

Törene, İşliyen, Çiçek ve Zeybek'in yanı sıra Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, daire müdürleri, diyanet personeli, hafızlar ve aileler katıldı.

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