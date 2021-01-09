YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı

Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı

09.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 151 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Dinar, Sandıklı, Sultandağı, Şuhut, Emirdağ, İscehisar ve Hocalar ilçelerinde hafta içi 21:00 ila 05:00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte, tedbirlere uymayan 151 kişiye idari para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Erenler Eczanesi
Merkez
Melih Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu

Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu

Frig eserlerinin bulunduğu köyde 148 ev yenilenecek

Frig eserlerinin bulunduğu köyde 148 ev yenilenecek

Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını: 12 gözaltı

Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını: 12 gözaltı

Polis durdurduğu iki araçta 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Polis durdurduğu iki araçta 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.