Afyonkarahisar’da Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz Zafer Meydanı’nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir açıklama yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bu yıl Covid-19 nedeniyle meydanlar da olamadıkları için buruk bir 1 Mayıs kutladıklarını ifade etti. Başkan Gürbüz, bu günlerin geçeceğine inandıklarını belirterek tüm işçilerin evde ekranları başında kutlamalara katılmalarını istedi. Gürbüz şöyle devam etti:

“Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs’ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak; 23 Nisan’da Millî Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz.”

Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek

Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istediklerinin altını çizen Gürbüz: “Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek” dedi.



