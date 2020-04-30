YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması

Afyonkarahisar’da Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz Zafer Meydanı’nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir açıklama yaptı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bu yıl Covid-19 nedeniyle meydanlar da olamadıkları için buruk bir 1 Mayıs kutladıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar’da Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz Zafer Meydanı’nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir açıklama yaptı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bu yıl Covid-19 nedeniyle meydanlar da olamadıkları için buruk bir 1 Mayıs kutladıklarını ifade etti. Başkan Gürbüz, bu günlerin geçeceğine inandıklarını belirterek tüm işçilerin evde ekranları başında kutlamalara katılmalarını istedi. Gürbüz şöyle devam etti:
“Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs’ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak; 23 Nisan’da Millî Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz.”
Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek
Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istediklerinin altını çizen Gürbüz: “Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek” dedi.

Afyonkarahisar’da Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
19:56
Yatsı
21:23

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Erdem Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
24 Eylül Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Güneş Eczanesi
Dinar
Sare Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sandıklı’da otizmli çocuk merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Sandıklı’da otizmli çocuk merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.