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Afyonkarahisar'da hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı

29.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hemşirenin elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hemşire Ü.K.B, Atatürk Bulvarı üzerindeki Halk Sağlığı Merkezi önünde bir kişinin görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonunu alarak kaçtığını belirterek polise başvurdu.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunu alıp kaçan zanlının H.O.S. (26) olduğunu belirledi.

Ekipler, H.O.S'yi Cumhuriyet Mahallesi Ömer Fevzi Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldığı cep telefonunu polis ekiplerine teslim eden şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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