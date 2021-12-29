Afyonkarahisar'da hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hemşirenin elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hemşire Ü.K.B, Atatürk Bulvarı üzerindeki Halk Sağlığı Merkezi önünde bir kişinin görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonunu alarak kaçtığını belirterek polise başvurdu.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunu alıp kaçan zanlının H.O.S. (26) olduğunu belirledi.

Ekipler, H.O.S'yi Cumhuriyet Mahallesi Ömer Fevzi Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldığı cep telefonunu polis ekiplerine teslim eden şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz