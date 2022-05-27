Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerleri ile inşaatlarda bakır kablo, pano, demir, mangal, tren onarım malzemeleri, kamera kayıt cihazı ve bir miktar paranın çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda O.Y, A.E, H.G. ve P.G. gözaltına alındı. H.G. ile P.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen O.Y. ve A.E. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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