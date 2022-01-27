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Afyonkarahisar'da hırsızlık zanlısı iki kardeşten biri tutuklandı

27.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hırsızlık zanlısı iki kardeşten biri tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ve apartmandan hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki kardeşten biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnkılap Mahallesi'nde park halindeki otomobilin teyp ve hoparlörleri ile apartmanın tadilat nedeniyle sökülen giriş koridorundaki kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını kardeş olan Ü.E. ile M.E'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların otomobilden çalınan teyp ve hoparlör ile kalorifer peteğini sattıkları belirlendi.

Polis ekipleri, Ü.E. ile M.E'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi, M.E. salıverildi.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin çaldıkları kalorifer peteğini el arabasıyla götürmesi yer alıyor.

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