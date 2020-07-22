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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.07.2020 02:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nadire Pesen idaresindeki 35 KPC 08 plakalı otomobil, Sandıklı - Afyonkarahisar kara yolu Otogar kavşağında Davut Arslan yönetimindeki 07 UG 939 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile Arslan'ın aracındaki Mustafa Çağlar ve Cankurt Okay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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