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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

16.08.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban Beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Otomobil kaza ölü yaralı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

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