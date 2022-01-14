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Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar ihale edilecek

14.01.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar ihale edilecek

Afyonkarahisar'da 6 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez ve Sandıklı ilçelerindeki altı jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Muhammen bedelleri 250 bin lira ile 400 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 7 bin 500 lira ve 12 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 26 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İsteklilerin, tekliflerini ihale gün ve saatinde dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmesi gerekecek.

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