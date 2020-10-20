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Afyonkarahisar’da kaçak avlanma ile mücadele sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde göl ve göletlerde yapılan denetimlere aralıksız devam ediliyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde göl ve göletlerde yapılan denetimlere aralıksız devam ediliyor. Yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin metre ağa el konulduğu bildirildi.
Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar yapılan göl ve göletlerdeki denetimler hakkında bilgi verdi. Acar, “Su ürünlerimizin gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi adına İl ve İlçe Müdürlükleri ekiplerince göl ve göletlerdeki kaçak avcılığa yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Son olarak İl Müdürlüğümüz ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İhsaniye İlçemizde bulunan Döğer Göletinde gece denetimi yapılmış ve gölde bulunan yemleme şamandıraları toplanmış ve bu şamandıralara takılan balıklar göle bırakılmıştır. Ayrıca, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce Selevir Barajında gerçekleştirilen denetimde yasak olmasına rağmen göle bırakılmış sahibi belli olmayan 3 bin metre ağ ile 100 adet pintere el konularak imha edilmiş, ağlara takılan balıklar doğal ortamına bırakılmıştır” dedi.

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